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«Столица» – чемпион Беларуси по мини-футболу

26 июня 2026 20:05
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«Столица» в седьмой раз в истории стала чемпионом Беларуси по мини-футболу. В титульном противостоянии подопечные Александра Чибисова одолели «Витэн». Четвертый матч серии состоялся в Орше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости активно вступили в борьбу и к шестой минуте вели с преимуществом в два мяча. Но действующие обладатели трофея довольно быстро взяли себя в руки и исправили ситуацию. На перерыв в роли лидеров отправились хозяева – 5:3. 

После возобновления дуэли накал борьбы возрос, но минчане усилили давление на ворота соперников и восстановили паритет на табло. Равенство в счете держалось довольно долго. Однако на излете основного времени Александр Умпирович и Дмитрий Шимановский принесли викторию «Столице» – 7:5, которая тем самым стала наиболее титулованным клубом страны.

# Футбол Беларуси

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