В Минсельхозпроде оценивают экономическую выгоду в случае присоединения Беларуси к ВТО

Новости Беларуси. Экспорт белорусского молока вырос на 12%, а мяса — на 20%. Сегодня такие цифры озвучили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия по итогам работы АПК за первый квартал этого года.

Наибольшая доля отечественных продуктов куплена российскими потребителями. Стоит задача наращивать позиции не только на этот рынок, но и на новые. В настоящее время также усиленно прорабатывается вопрос наиболее органичного вливания агропромышленный комплекс Беларуси в случае присоединения страны ко Всемирной торговой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы этим вопросом очень серьезно занимаемся. У нас от имени Министерства сельского хозяйства есть должностное лицо замминистра сельского хозяйства, который будет курировать этот вопрос по вступлению в ВТО. И прежде чем вступить, мы для себя выбираем все позиции, которые могли бы быть интересны, экономически выгодны для нашего агропромышленного комплекса. Ждем, естественно, широкой возможности для поставки нашей продукции, безусловно, на рынки Всемирной торговой организации.