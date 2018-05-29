«Даже не старайтесь, господа «воры». У Филиппа Киркорова украли костюмы на 11 тысяч долларов

Новости России. У балетной труппы Филиппа Киркорова украли дорогостоящие костюмы.
По информации РИА Новости со ссылкой ГУ МВД по Нижегородской области, костюмы были украдены в городе Павлово из фуры, которая перевозила декорации шоу артиста «Я».
Об этом стало известно утром 28 мая. Полиции о произошедшем сообщил директор местного физкультурно-оздоровительного комплекса, на территории которого и находились припаркованные автомобили.
Всего пропали восемь костюмов. Каждый из них стоил почти полторы тысячи долларов. Общий ущерб составил 11 тысяч долларов.
Филипп Киркоров прокомментировал инцидент у себя на странице в соцсети.
Филипп Киркоров:
И ничто, и никто не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа «воры».
Фото: instagram.com/fkirkorov
После концерта артист рассказал, что весь негатив и неприятный осадок стер отличный концерт в Павлово. Также исполнитель отметил, что не собирается переживать из-за произошедшего.
Филипп Киркоров:
Мучает меня один вопрос – слабо себе представляю картину, как воры, укравшие мои и моего балета концертные костюмы, разгуливают в них по Павлово! Многое бы отдал за то, чтобы посмотреть на это шоу «МЫ» со стороны.
В любом случае, если кому-то эти костюмы скрасили или украсили жизнь, кому-то легче от этого стало в жизни – да на здоровье! Жизнь так коротка и быстротечна, чтобы переживать из-за такой ерунды! Мы себе новые пошьем, ещё лучше!
Проводится проверка. Позже будет принято решение по факту возбуждения уголовного дела.
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