«Даже не старайтесь, господа «воры». У Филиппа Киркорова украли костюмы на 11 тысяч долларов

Новости России. У балетной труппы Филиппа Киркорова украли дорогостоящие костюмы.

По информации РИА Новости со ссылкой ГУ МВД по Нижегородской области, костюмы были украдены в городе Павлово из фуры, которая перевозила декорации шоу артиста «Я».

Об этом стало известно утром 28 мая. Полиции о произошедшем сообщил директор местного физкультурно-оздоровительного комплекса, на территории которого и находились припаркованные автомобили.

Всего пропали восемь костюмов. Каждый из них стоил почти полторы тысячи долларов. Общий ущерб составил 11 тысяч долларов.

Филипп Киркоров прокомментировал инцидент у себя на странице в соцсети.

Филипп Киркоров:

И ничто, и никто не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа «воры».