«Всё включено» или белорусский санаторий: что выбрать?

Новости Беларуси. Бытует мнение, что цены на отдых в наших санаториях завышен. То есть проще купить путевку и уехать за рубеж? Ответил на вопрос в программе «Большой город» начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

За рубеж ехать, где все включено – но там не включена медицинская составляющая. Что немало важно. Кто приезжает в санаторий, на первый план именно это направление, чтобы получить именно санаторно-курортное лечение.

Спектр оказываемых услуг – начиная от физио-процедур, светолечения, развивается современное направление «спа-комплексы».

Это присутствует практически в каждом у нас санатории. Поэтому интерес к ним не ослабевает, а наоборот только увеличивается.

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