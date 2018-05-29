Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Атомный удар Чернобыля не отправил Беларусь в нокаут. В этом 29 мая лично убедился чемпион мира в тяжелом весе, легенда бокса Николай Валуев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российскому политику и экологическому активисту пришлись по вкусу белорусские сыры, произведенные на пострадавших территориях. Угостили чемпиона и медом с экспериментальной пасеки Полесского заповедника. Из Хойникского района репортаж Александра Добрияна.

Александр Добриян, СТВ:

В Хойниках даже нет зала бокса – зато есть современные предприятия, качественная продукция и хорошая зарплата. Чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев приехал в белорусскую глубинку для того, чтобы своими глазами увидеть: даже крупнейшая техногенная авария не отправила белорусов в нокаут.

Сумма, потраченная Беларусью на преодоление последствий аварии 1986 года, стремится к 30 миллиардам долларов. Деньги немалые, но в Хойниках невооруженным глазом видно, что потратили их с умом.

Вот современный завод по производству экономичного жилья, 30 % продукции уезжает на экспорт. А вот это уже первое в стране производство элитных сыров (аналогов пармезана и грюйера). Контроль качества от чемпиона.

Депутат российской Госдумы Николай Валуев признался: недавно жители соседней с Беларусью Брянской области жаловались ему на то, что их молочный комбинат отравляет жизнь, сливая сыворотку.

В Хойниках этот вопрос решен высокотехнологично: сыворотка высушивается и из отходов превращается в выгодный экспортный товар.

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

Комплексно здесь, у вас в Беларуси, эти проблемы решены. Я понимаю, что это недешевое удовольствие – вводить в оборот обратно эти земли. Тем не менее, все силы брошены на то, чтобы люди оставались, жили здесь.

Чистый от радионуклидов мед Николай Валуев пробует на экспериментальной пасеке на территории, где людям жить нельзя. Пчелы – лишь видимая часть колоссальной работы, проводимой в Полесском заповеднике.

Галина Филиппович, председатель комиссии Парламентского Собрания Беларуси и России по вопросам экологии:

Если мы раньше говорили о ликвидации последствий, то в новой программе предлагаем другой уровень нашего сотрудничества. Это все-таки развитие территорий, возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни.