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Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

29 мая 2018 16:53
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Новости Беларуси. Атомный удар Чернобыля не отправил Беларусь в нокаут. В этом 29 мая лично убедился чемпион мира в тяжелом весе, легенда бокса Николай Валуев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскому политику и экологическому активисту пришлись по вкусу белорусские сыры, произведенные на пострадавших территориях. Угостили чемпиона и медом с экспериментальной пасеки Полесского заповедника. Из Хойникского района репортаж Александра Добрияна. 

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-1

Александр Добриян, СТВ:
В Хойниках даже нет зала бокса – зато есть современные предприятия, качественная продукция и хорошая зарплата. Чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев приехал в белорусскую глубинку для того, чтобы своими глазами увидеть: даже крупнейшая техногенная авария не отправила белорусов в нокаут.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-4

Сумма, потраченная Беларусью на преодоление последствий аварии 1986 года, стремится к 30 миллиардам долларов. Деньги немалые, но в Хойниках невооруженным глазом видно, что потратили их с умом.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-7

Вот современный завод по производству экономичного жилья, 30 % продукции уезжает на экспорт. А вот это уже первое в стране производство элитных сыров (аналогов пармезана и грюйера). Контроль качества от чемпиона.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-10

Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-13

Депутат российской Госдумы Николай Валуев признался: недавно жители соседней с Беларусью Брянской области жаловались ему на то, что их молочный комбинат отравляет жизнь, сливая сыворотку.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-16

В Хойниках этот вопрос решен высокотехнологично: сыворотка высушивается и из отходов превращается в выгодный экспортный товар.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-19

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:
Комплексно здесь, у вас в Беларуси, эти проблемы решены. Я понимаю, что это недешевое удовольствие – вводить в оборот обратно эти земли. Тем не менее, все силы брошены на то, чтобы люди оставались, жили здесь.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-22

Чистый от радионуклидов мед Николай Валуев пробует на экспериментальной пасеке на территории, где людям жить нельзя. Пчелы – лишь видимая часть колоссальной работы, проводимой в Полесском заповеднике.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-25

Галина Филиппович, председатель комиссии Парламентского Собрания Беларуси и России по вопросам экологии:
Если мы раньше говорили о ликвидации последствий, то в новой программе предлагаем другой уровень нашего сотрудничества. Это все-таки развитие территорий, возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ-28

В ближайшие несколько лет на чернобыльские проекты из союзного бюджета выделят порядка 900 миллионов российских рублей. Сейчас главная задача – максимально эффективно распорядиться этими деньгами.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Добриян # Николай Валуев # Галина Филиппович # Фотофакт

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