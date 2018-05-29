Владимир Макей: Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно

Новости Беларуси. В Минске с рабочим визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске с рабочим визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры со своим коллегой проводит глава внешнеполитического ведомства нашей страны. Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно. Это подчеркнул Владимир Макей, общаясь со своим коллегой в узком формате. К разговору подключились и участники делегаций.