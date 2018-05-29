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Владимир Макей: Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно

29 мая 2018 08:12
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Новости Беларуси. В Минске с рабочим визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно-1

Переговоры со своим коллегой проводит глава внешнеполитического ведомства нашей страны. Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно. Это подчеркнул Владимир Макей, общаясь со своим коллегой в узком формате. К разговору подключились и участники делегаций.

Владимир Макей: Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно-4

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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