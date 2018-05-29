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Александр Лукашенко: Всегда привожу как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации

29 мая 2018 10:52
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Всегда привожу как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приводил и всегда привожу как пример для всех наших ведомств: и белорусских, и российских, как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации. Не для того, чтобы похвалить министров, но благодаря министрам вы всегда находите взаимопонимание, всегда планируете и исполняете планы в отличие от многих планов, которые у нас существуют в разных, в том числе интеграционных структурах.

Александр Лукашенко: Всегда привожу как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации-4

Сегодня очень важная встреча, в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства. Это тоже очень важный момент.

Ну и вторая причина важности сегодняшней встречи. Как мы отмечаем, постоянно мы вас видим во всех точках планеты, хотелось бы с первых уст услышать ваше мнение, впечатления и исходя из этого наметить перспективы нашего сотрудничества в международном плане.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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