Александр Лукашенко: Всегда привожу как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Приводил и всегда привожу как пример для всех наших ведомств: и белорусских, и российских, как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации. Не для того, чтобы похвалить министров, но благодаря министрам вы всегда находите взаимопонимание, всегда планируете и исполняете планы в отличие от многих планов, которые у нас существуют в разных, в том числе интеграционных структурах.

Сегодня очень важная встреча, в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства. Это тоже очень важный момент.

Ну и вторая причина важности сегодняшней встречи. Как мы отмечаем, постоянно мы вас видим во всех точках планеты, хотелось бы с первых уст услышать ваше мнение, впечатления и исходя из этого наметить перспективы нашего сотрудничества в международном плане.