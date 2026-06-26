Минский полумарафон обновил фирменный стиль

До старта Минского полумарафона остается более двух месяцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Организаторы решили удивить как участников, которых ожидается около 30 тысяч, так и зрителей.

Сегодня, 26 июня, был представлен фирменный стиль самого масштабного бегового события страны. Новый слоган теперь звучит как «Вау город, вау день, вау ты», и каждый из этих компонентов имеет свой смысл. Забег традиционно объединяет уникальных людей с разными целями, мечтами, профессиями и социальными статусами.

Дмитрий Демидик, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:

Мы хотим расти с каждым годом, мы каждый год улучшаемся. И в этом году мы увидели такую тенденцию, что мы хотим, чтобы наша футболка стала запоминающейся, наш визуальный образ события тоже стал запоминающимся, чтобы он был везде.

Поэтому мы сейчас интегрировали это и в рекламу в городе. У нас будет больше рекламы, запоминающейся ярким оранжевым цветом и с нашим слоганом, который будет, по сути, везде использоваться. Я думаю, ближе уже к старту мы определим полный перечень спортсменов, которые будут как минимум бить наш рекорд трассы. Это минимум. А может, и что-то повыше будет, которые смогут приехать.

Каждый участник получит фирменную медаль, которая в 2026 году воплощает идею «Минск внутри», а победителей и призеров ждут денежные вознаграждения.