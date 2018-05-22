Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»

Обстоятельства происшествия выясняются. Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии по производству битума. В МЧС информация о ЧП поступила в 8.55 утра. Пожар удалось локализовать менее чем за полчаса. На месте работало 16 единиц пожарной техники.

Валентин Метто, житель деревни Королёв Стан: Я вышел из хаты, я там живу. Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом черное облако пошло.

Галина Буланова , житель деревни Королёв Стан: Вздрогнуло всё так. Выбежали мы, люди из соседних домов. Все смотрели. Быстро пожарные прилетели.

Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние других врачи характеризуют как средней тяжести. Завод по производству битумной гидроизоляции в деревне Королёв Стран работает более двадцати пяти лет. Предприятие в районе на хорошем счету.

Жанна Воробей, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета:

Достаточно хорошо себя зарекомендовали с точки зрения поставки на рынки, на предприятия. Сейчас вышли на российский рынок. На предприятии работает порядка 20 человек, штатная численность. Каких-то замечаний, проблем по работе предприятия никогда не было. Люди все в шоке. Тем более, что сейчас самые сезонные поставки начались.

Взрыв на предприятии в деревне Королёв Стан. Что известно