Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»

Новости Беларуси. На месте взрыва в деревне Королёв Стан работает следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На месте взрыва в деревне Королёв Стан работает следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстоятельства происшествия выясняются. Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии по производству битума. В МЧС информация о ЧП поступила в 8.55 утра. Пожар удалось локализовать менее чем за полчаса. На месте работало 16 единиц пожарной техники.
Четверо пострадавших при взрыве в Королёв Стане доставлены в БСМП. Двое – в тяжёлом состоянии
Валентин Метто, житель деревни Королёв Стан:
Я вышел из хаты, я там живу. Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом черное облако пошло.
Галина Буланова, житель деревни Королёв Стан:
Вздрогнуло всё так. Выбежали мы, люди из соседних домов. Все смотрели. Быстро пожарные прилетели.
На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан
В результате ЧП пострадали 4 человека. Среди них – директор предприятия. С различными травмами работники доставлены в минскую больницу скорой медицинской помощи.
Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние других врачи характеризуют как средней тяжести. Завод по производству битумной гидроизоляции в деревне Королёв Стран работает более двадцати пяти лет. Предприятие в районе на хорошем счету.
Жанна Воробей, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета:
Достаточно хорошо себя зарекомендовали с точки зрения поставки на рынки, на предприятия. Сейчас вышли на российский рынок. На предприятии работает порядка 20 человек, штатная численность. Каких-то замечаний, проблем по работе предприятия никогда не было. Люди все в шоке. Тем более, что сейчас самые сезонные поставки начались.