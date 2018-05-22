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Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»

22 мая 2018 12:36
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Новости Беларуси. На месте взрыва в деревне Королёв Стан работает следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»-1

Обстоятельства происшествия выясняются. Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии по производству битума. В МЧС информация о ЧП поступила в 8.55 утра. Пожар удалось локализовать менее чем за полчаса. На месте работало 16 единиц пожарной техники.

Четверо пострадавших при взрыве в Королёв Стане доставлены в БСМП. Двое – в тяжёлом состоянии

Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»-4

Валентин Метто, житель деревни Королёв Стан:
Я вышел из хаты, я там живу. Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом черное облако пошло.

Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»-7

Галина Булановажитель деревни Королёв Стан:
Вздрогнуло всё так. Выбежали мы, люди из соседних домов. Все смотрели. Быстро пожарные прилетели.

На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан

Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»-10

В результате ЧП пострадали 4 человека. Среди них – директор предприятия. С  различными травмами работники доставлены в минскую больницу скорой медицинской помощи.

Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»-13

Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние других врачи характеризуют как средней тяжести. Завод по производству битумной гидроизоляции в деревне Королёв Стран работает более двадцати пяти лет. Предприятие в районе на хорошем счету. 

Жанна Воробей, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета:
Достаточно хорошо себя зарекомендовали с точки зрения поставки на рынки, на предприятия. Сейчас вышли на российский рынок. На предприятии работает порядка 20 человек, штатная численность. Каких-то замечаний, проблем по работе предприятия никогда не было. Люди все в шоке. Тем более, что сейчас самые сезонные поставки начались.

Взрыв на предприятии в деревне Королёв Стан. Что известно

Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»-16

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