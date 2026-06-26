Беларусь в ООН осудила атаку на автобус в Брянской области, перевозивший детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постоянный представитель нашей страны при ООН Дмитрий Красовский во время участия в 174-м заседании Комитета постоянных представителей ЮНЕП в штаб-квартире ООН в Найроби, заявил, что Беларусь решительно осуждает любые акты насилия, направленные на мирных жителей, и требует безотлагательного и объективного расследования трагедии.
Дипломат подчеркнул, что защита детей, защита гражданского населения – это та несущая конструкция, без которой рушится вся архитектура международного сотрудничества.
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