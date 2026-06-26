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259 выпускников БГУФК получили дипломы о высшем образовании

26 июня 2026 20:08
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Обладателями путевок в профессиональную жизнь стали выпускники спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств. На важном событии Белорусского государственного университета физической культуры побывала программа «СТВ-Спорт».

259 выпускников БГУФК получили дипломы о высшем образовании-2

В этом году факультет установил рекорд, 259 специалистов отправятся применять четырехлетние знания в разные спортивные сферы. Из этого числа 13 воспитанников получили красные дипломы. Спортивная альма-матер выпустила не одно поколение и великих тренеров, и известных спортсменов.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области спорта # Высшее образование в Беларуси

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