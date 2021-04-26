Александр Лукашенко в Брагине: «115 тысяч – руками белорусов фактически мы закрыли эту страшную беду»

Новости Беларуси. Возрождение пострадавших территорий от радиации по-прежнему остается главной задачей. Об этом детально Президент говорил во время своего рабочего визита в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала Наровлянский район, сегодня, 26 апреля, – Брагин. К пострадавшим территориям со стороны государства – пристальное внимание. Ведь после Чернобыльской катастрофы полесская земля приняла серьезный удар: многие люди переехали, часть предприятий закрылась.





Евгений Пустовой, корреспондент:

Любовь к малой родине Президент предлагает развивать через создание местных спортивных дружин. Например, в США у каждого колледжа своя бейсбольная команда. В здоровом теле – национальный дух.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет идеологической работы – вот она, самая главная идеология. Когда будет играть своя команда, то в этом пятитысячном поселке, в Брагине, 500-600 человек придут сюда молодежи поболеть за свою команду. Где-то родственники близкие, все они, я же говорю, это не новость. В советские времена это было – кучковались все, обсуждали какие-то проблемы. А так вы всего этого уже людей лишили. Надо это возрождать. Это же не большие затраты – 25 человек содержать команду. Как содержать – любительская команда будет, в основном любительская. Ну где-то поощрить чем-то, они с удовольствием будут играть. Надо это возрождать. Это будет основой, я говорю, того, чего мы захотим, вот этой нашей идеологической работы. Болтовней молодежь не подтянешь. Ты должен с этой молодежью кувыркаться, ходить, смотреть. Тогда они будут понимать, что мы, что они нам нужны. Я хочу, чтобы это не просто был сегодня разговор.

Этот край уникален, самобытен и аутентичен. Южное Полесье. Брагин известен уже спустя полвека после Крещения Руси. Древние корни, но в последнее время регион ассоциировался с Чернобылем. 35 лет наша страна отмывается от радиации, а здешние земли постепенно расцветают. В буквальном смысле. Сегодня заложена аллея остролистных кленов – 35 деревьев – жизнь пускает новые корни.

Александр Лукашенко:

Хороший грунт нашел.

Почвы здесь очень жирные, заливные луга и богатые леса. До трагедии – что ни деревня, то зажиточный колхоз. По Днепру – в Киев, из райцентра – в Минск. В Брагине даже свой небольшой аэровокзал был. Сейчас только улица Аэродромная осталась. И названия деревень начертаны на мемориале памяти.

Александр Лукашенко:

Чернобыльскую аварию признали самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее последствия затронули более двух десятков стран, но основной удар пришелся на Беларусь. И сегодня, спустя 35 лет со дня трагедии, мы собрались здесь, примерно в 46 километрах от очага взрыва, чтобы почтить память героев, спасших от еще большей катастрофы этот европейский регион. Их принято называть героями-ликвидаторами. Среди них и уроженец нашего района Василий Иванович Игнатенко. Вспоминая Василия Игнатенко, мы отдаем дать памяти подвигу пожарных, военных, медиков, научных и технических сотрудников станции. Тех, кто ценой своей жизни сражался с огнем, оказывал первую помощь на месте аварии и возводил защитный саркофаг. Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции 115 тысяч белорусов. 115 тысяч, считайте, что не мы строили ее, станцию, не мы ее эксплуатировали, не по нашей вине случилась эта катастрофа, но на нас выпало значительное количество радиационных осадков. И 115 тысяч – руками белорусов фактически мы закрыли эту страшную беду. Светлая память героям, давайте минутой молчания почтим их подвиг.

После Чернобыля половину населения отселили, а пахотные земли заросли хмызняком. Знаком беды хотели перечеркнуть весь юг гомельского Полесья.