Матюшевский о вступлении в ВТО: К осени, я думаю, подпишем с основными странами-участниками двусторонние соглашения

Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время планирует присоединиться к ВТО. Об этом 29 мая сообщил первый вице-премьер Василий Матюшевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашения со всеми странами-партнёрами по организации наша страна намерена подписать до осени. Переговорный процесс продолжается. Не так давно наша делегация вернулась из Женевы, где прошло очередное заседание рабочей группы ВТО по белорусскому вопросу.