Матюшевский о вступлении в ВТО: К осени, я думаю, подпишем с основными странами-участниками двусторонние соглашения

Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время планирует присоединиться к ВТО. Об этом 29 мая сообщил первый вице-премьер Василий Матюшевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время планирует присоединиться к ВТО. Об этом 29 мая сообщил первый вице-премьер Василий Матюшевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашения со всеми странами-партнёрами по организации наша страна намерена подписать до осени. Переговорный процесс продолжается. Не так давно наша делегация вернулась из Женевы, где прошло очередное заседание рабочей группы ВТО по белорусскому вопросу.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы очень продвинулись в этом процессе. Действительно, к осени, я думаю, подпишем с основными странами-участниками двусторонние соглашения. Есть некая отдельная позиция Соединенных Штатов Америки. Мы сейчас плотно с ними взаимодействуем, чтобы дать все ответы на поставленные перед нами вопросы.