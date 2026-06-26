Две белоруски вышла в финал заключительного в сезоне этапа Кубка мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виолетта Гуреева, выступавшая в группе А, на заключительный вид (бег со стрельбой) отправилась третьей с небольшим отставанием от лидера. Однако по ходу дистанции у спортсменки не все получилось, она потеряла несколько позиций, заняла седьмое место. Но это не помешало ей выйти в решающую стадию соревнований.

В полуфинале Б была представлена наша Анастасия Малашенока. На старт лазер-рана землячка отправилась 11-й и среди сильных соперниц не затерялась, сумела улучить свое положение и с шестым графиком прошла дальше.