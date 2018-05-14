Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить осенью Могилёв

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами еще до выборов определились, что в Минске его проведем. А затем у нас осенью проводится Форум регионов. В этом году он пройдет в Могилеве. Обычно мы проводим на высшем уровне этот форум. Думаю, найдете время, подстроите график, чтобы посетить Могилев. Это для вас новый город. Мы достойно готовимся, чтобы провести этот форум на высоком уровне. В связи с тем, что у нас будут эти мероприятия, это облегчает нашу участь сегодня. Мы можем обозначить какие-то вопросы. Если не сможем углубиться в них, можем вернуться к ним на высшем госсовете и принять решение. На осенней встрече, думаю, найдем возможность встретится, чтобы поговорить о вопросах в наших межгосударственных отношениях.