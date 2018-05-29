Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал

Новости Беларуси. Николай Валуев посетил зоны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, и попробовал произведенную там молочную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Николай Валуев посетил зоны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, и попробовал произведенную там молочную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ
В продукте для него важен не только вкус, но и экологичность. Интересуется системой контроля качества, удивлен отсутствием отходов производства.
Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:
Я люблю кефир, всякие йогурты питьевые. Я их постоянно употребляю в пищу. Сыр – вполне, у меня нет каких-то нареканий. Я попробовал, мне очень понравилось.