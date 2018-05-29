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Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал

29 мая 2018 16:51
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Новости Беларуси. Николай Валуев посетил зоны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, и попробовал произведенную там молочную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал-1

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

В продукте для него важен не только вкус, но и экологичность. Интересуется системой контроля качества, удивлен отсутствием отходов производства.

Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал-4

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:
Я люблю кефир, всякие йогурты питьевые. Я их постоянно употребляю в пищу. Сыр – вполне, у меня нет каких-то нареканий. Я попробовал, мне очень понравилось.

# Беларусь-Россия # общество # Николай Валуев # Фотофакт

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