Прямой эфир

На гомельском предприятии деревообработки вспыхнул пожар. Причины ЧП выясняются

29 мая 2018 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле выясняют причины пожара на частном предприятии деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На гомельском предприятии деревообработки вспыхнул пожар. Причины ЧП выясняются-1

Сообщение о возгорании в МЧС поступило 28 мая в половине первого ночи. К приезду спасателей огнем была охвачена кровля двухэтажного здания, горели пиломатериалы. На месте ЧП работали 18 единиц техники и 63 спасателя.

Справиться со стихией удалось только спустя три часа. Пострадавших нет.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяный водитель Audi врезался в повозку в Крупском районе. Возчик погиб, у лошади переломаны ноги
29 мая 2018 09:25

Пьяный водитель Audi врезался в повозку в Крупском районе. Возчик погиб, у лошади переломаны ноги

Скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Королёв Стане
29 мая 2018 08:10

Скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Королёв Стане

Зверь жестоко расправился с десятками кроликов. В Калинковичском районе поймали «чупакабру»
29 мая 2018 07:35

Зверь жестоко расправился с десятками кроликов. В Калинковичском районе поймали «чупакабру»