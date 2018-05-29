На гомельском предприятии деревообработки вспыхнул пожар. Причины ЧП выясняются

Новости Беларуси. В Гомеле выясняют причины пожара на частном предприятии деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщение о возгорании в МЧС поступило 28 мая в половине первого ночи. К приезду спасателей огнем была охвачена кровля двухэтажного здания, горели пиломатериалы. На месте ЧП работали 18 единиц техники и 63 спасателя.

Справиться со стихией удалось только спустя три часа. Пострадавших нет.