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Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Лавровым подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства

29 мая 2018 10:56
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Новости Беларуси. Подготовку к предстоящему заседанию Высшего госсовета Союзного государства обсудили 29 мая во Дворце Независимости,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Лавровым подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства-1

Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России. Сергей Лавров в нашей стране с рабочим визитом. Заседание ВГС запланировано на июнь. Принимать его будет Минск. Одним из важнейших станет документ, который будет предусматривать приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года.

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Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Лавровым подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства-4

На встрече также говорили о сотрудничестве внешнеполитических ведомств двух стран, обсуждались совместные экономические проекты. Белорусско-российские отношения находятся на высоком уровне. Россия – основной наш торговый партнер. По итогам 2017 года товарооборот составил 32 миллиарда долларов.

Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Лавровым подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства-7

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
У нас пока нет каких-то препятствий, которые бы заставляли менять подход к этому мероприятию (заседанию Высшего госсовета Союзного государства – прим. ред.). Но, конечно, те, кто за него непосредственно отвечает, должны еще подтвердить и даты, и повестку дня. Важно, что выносится на утверждение очень серьезный стратегический документ – приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года включительно. И, конечно же, мы по линии министерств иностранных дел условились держать под плотным контролем всю работу, в которой задействованы и другие ведомства правительств наших стран.

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# Союзное государство # Александр Лукашенко # Сергей Лавров # Фотофакт

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