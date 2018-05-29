Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Лавровым подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства

Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России. Сергей Лавров в нашей стране с рабочим визитом. Заседание ВГС запланировано на июнь. Принимать его будет Минск. Одним из важнейших станет документ, который будет предусматривать приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

У нас пока нет каких-то препятствий, которые бы заставляли менять подход к этому мероприятию (заседанию Высшего госсовета Союзного государства – прим. ред.). Но, конечно, те, кто за него непосредственно отвечает, должны еще подтвердить и даты, и повестку дня. Важно, что выносится на утверждение очень серьезный стратегический документ – приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года включительно. И, конечно же, мы по линии министерств иностранных дел условились держать под плотным контролем всю работу, в которой задействованы и другие ведомства правительств наших стран.

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