Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

Новости Беларуси. С одобрения глав государств Беларуси и России министры иностранных дел подписали межправительственное соглашение о взаимном признании виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в Российскую Федерацию, а иностранцы с российской визой смогут посещать нашу страну.

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Работа над этим документом велась более двух лет.