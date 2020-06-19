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Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

19 июня 2020 17:01
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Новости Беларуси. С одобрения глав государств Беларуси и России министры иностранных дел подписали межправительственное соглашение о взаимном признании виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз-1

Оно предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в Российскую Федерацию, а иностранцы с российской визой смогут посещать нашу страну.  

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Работа над этим документом велась более двух лет.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Сергей Лавров # Фотофакт

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