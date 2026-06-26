Белорусы успешно стартовали на третьем этапе Кубка мира по академической гребле

В Швейцарии стартовал третий этап Кубка мира по академической гребле с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Традиционно высокий уровень подготовки демонстрирует Евгений Золотой.

Земляк с первым временем справился с квалификацией, а также стал лучшим в 1/4, благодаря чему уверенно вышел в завтрашний полуфинальный заезд. В текущем международном сезоне наш спортсмен уже поднимался на пьедестал – в испанской Севилье он выиграл серебро.

Кроме того, по итогам сегодняшних предварительных стадий борьбу в субботу продолжит наша мужская четверка парная. Максим Грибовский, Федор Шорох, Роман Шабатько и Павел Синенко прошли в 1/2 со вторым результатом, а в женской двойке парной отбор преодолели Александра Голубенкова и Вероника Анацко. В финале выступит наша мужская восьмерка.