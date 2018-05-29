Готовим суп-пюре из брокколи. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим суп-пюре из брокколи. Для этого нам понадобится: картофель, лук, брокколи, сливки, подсолнечное и сливочное масло, говяжий бульон, сухарики, соль и перец.
Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим суп-пюре из брокколи. Для этого нам понадобится: картофель, лук, брокколи, сливки, подсолнечное и сливочное масло, говяжий бульон, сухарики, соль и перец.
Как приготовить суп-пюре из брокколи? Узнаете, посмотрев видеоматериал.