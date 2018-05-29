Прямой эфир

Готовим суп-пюре из брокколи. Пошаговый рецепт

29 мая 2018 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим суп-пюре из брокколи. Для этого нам понадобится: картофель, лук, брокколи, сливки, подсолнечное и сливочное масло, говяжий бульон, сухарики, соль и перец.

Готовим суп-пюре из брокколи. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить суп-пюре из брокколи? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Рецепты # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Еда

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим завиванцы из курицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара
28 мая 2018 06:47

Готовим завиванцы из курицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Готовим картофельные оладьи с колбаской. Пошаговый рецепт от шеф-повара
25 мая 2018 06:42

Готовим картофельные оладьи с колбаской. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Готовим витаминные блинчики. Пошаговый рецепт от шеф-повара
24 мая 2018 07:38

Готовим витаминные блинчики. Пошаговый рецепт от шеф-повара