Новости по тегу #Сергей Лавров

Лавров прокомментировал антироссийские действия Германии.
Альянс ставит задачу превратить территорию Арктикы в новый фронт противостояния России.
Лавров сообщил, что со стороны РФ никакого ультиматума США не было.
У них не получится, подчеркивает Лавров.
Как указал Лавров, Вучич мужественно справляется с давлением Брюсселя.
Как указал Лавров, остановка конфликта в Украине по линии соприкосновения невозможна.
Встреча Лаврова и Рубио состоится на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах.
Лавров отреагировал на сообщения о намерении Берлина получить доступ к ядерному оружию.
Развитие союзных и союзнических отношений Минска и Москвы, внешнеполитическая координация и совместная реакция на растущие вызовы. Эти вопросы 15 июня обсуждали Александр Лукашенко и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Стороны рассмотрели широкий круг вопросов: от двусторонней повестки до совместной работы в международных организациях и интеграционных объединениях.
По словам Сергея Лаврова, развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала.
Ключевыми темами разговора стали международная повестка и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении.
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56