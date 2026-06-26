Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения с белорусов

Международная федерация тяжелой атлетики полностью восстановила в правах белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители нашей страны могут выступать на турнирах под эгидой организации во всех возрастных категориях с национальной символикой без каких-либо ограничений. В ведомстве также подчеркнули, что остаются сторонниками принципов честной конкуренции, нейтральности, инклюзивности и сохранения спортивной целостности, а также выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.