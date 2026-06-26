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Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения с белорусов

26 июня 2026 19:59
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Международная федерация тяжелой атлетики полностью восстановила в правах белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители нашей страны могут выступать на турнирах под эгидой организации во всех возрастных категориях с национальной символикой без каких-либо ограничений. В ведомстве также подчеркнули, что остаются сторонниками принципов честной конкуренции, нейтральности, инклюзивности и сохранения спортивной целостности, а также выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

# Тяжелая атлетика

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