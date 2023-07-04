Иран официально вступил в ШОС и стал полноправным членом организации

Иран во вторник, 4 июля, на 23-м саммите под председательством Индии присоединился к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.

Об этом решении было объявлено официально, и Иран вошел в состав этого межгосударственного объединения девятым членом. Напомним, что меморандум о вступлении Ирана в ШОС был заключен в сентябре 2022 года на саммите в Самарканде.

ШОС была создана в Шанхае (Китай) 15 июня 2001 года и изначально включала шесть стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан.