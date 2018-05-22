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«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёв Стане

22 мая 2018 19:35
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Новости Беларуси. По факту взрыва в деревне Королев Стан возбуждено уголовное дело. Весь день там работала следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Взрыв и пожар произошли на предприятии по производству битума под Минском. Огонь удалось потушить менее чем за полчаса. Корреспондент Татьяна Ревизоре попыталась восстановить события.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёв Стане-1

Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»

Весь день на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту взрыва на заводе заведено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёв Стане-4

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минской области:
Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, а так же нарушение правил безопасности взрывоопасных работ, повлекших по неосторожности причинение телесных повреждений.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёв Стане-7

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан

Впереди у следователей много работы. Предстоит опросить свидетелей, работников и руководство предприятия. На данный момент изымаются документы и оборудование. Свет на дело прольет ряд экспертиз.

# Взрыв # происшествия # Татьяна Белоног # Фотофакт

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