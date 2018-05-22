«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёв Стане
Новости Беларуси. По факту взрыва в деревне Королев Стан возбуждено уголовное дело. Весь день там работала следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Взрыв и пожар произошли на предприятии по производству битума под Минском. Огонь удалось потушить менее чем за полчаса. Корреспондент Татьяна Ревизоре попыталась восстановить события.
Очевидцы о взрыве в Королёв Стане: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом чёрное облако пошло»
Весь день на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту взрыва на заводе заведено уголовное дело.
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минской области:
Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, а так же нарушение правил безопасности взрывоопасных работ, повлекших по неосторожности причинение телесных повреждений.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан
Впереди у следователей много работы. Предстоит опросить свидетелей, работников и руководство предприятия. На данный момент изымаются документы и оборудование. Свет на дело прольет ряд экспертиз.