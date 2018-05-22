«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины»: СК о взрыве в Королёв Стане

Новости Беларуси. По факту взрыва в деревне Королев Стан возбуждено уголовное дело. Весь день там работала следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Взрыв и пожар произошли на предприятии по производству битума под Минском. Огонь удалось потушить менее чем за полчаса. Корреспондент Татьяна Ревизоре попыталась восстановить события.