На пути в ВТО: очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси в организацию прошел в Женеве

Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию завершился в Женеве. Делегация, куда вошли белорусские дипломаты и специалисты Минэкономики, встретилась с представителями ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили эксперты, Минск проделал важную работу по ратификации различных международных торговых соглашений. Все это шаги навстречу полноформатному членству в ВТО.

Следующее заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к организации намечено на вторую половину 2017 года. Возможно, там и станут известны точные сроки вступления.