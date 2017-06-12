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На пути в ВТО: очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси в организацию прошел в Женеве

12 июня 2017 13:29
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Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию завершился в Женеве. Делегация, куда вошли белорусские дипломаты и специалисты Минэкономики, встретилась с представителями ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пути в ВТО: очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси в организацию прошел в Женеве-1

Как отметили эксперты, Минск проделал важную работу по ратификации различных международных торговых соглашений. Все это шаги навстречу полноформатному членству в ВТО.

Следующее заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к организации намечено на вторую половину 2017 года. Возможно, там и станут известны точные сроки вступления.

# Экономика # Беларусь-ВТО

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