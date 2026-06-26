Олимпийский день пройдет на минском «Динамо» 27 июня

27 июня на минском стадионе «Динамо» пройдет Олимпийский день. Спортивные активности, именитые гости, подарки от организаторов и выступления артистов – все это станет ярким финишем проекта, который в честь своего 35-летия запустил НОК Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участников ждут разнообразные активности, мастер-классы, открытые тренировки и интерактивные площадки по более чем 20 видам спорта. Гости мероприятия получат уникальную возможность встретиться с титулованными спортсменами: победителями и призерами Олимпийских игр Дарьей Домрачевой, Динарой и Антоном Смольскими, Александром Богдановичем, Аллой Цупер, Иваном Тихоном, Алиной Горносько и другими именитыми атлетами.

Все желающие также получат возможность пополнить копилку «минут добра». Самых активных участников ждут награды от партнеров проекта. А точку в спортивном празднике вечером поставят яркое шоу и фейерверк.