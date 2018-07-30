Что было, то было: Что построит китайская CITIC Group/ Путешествие начинается с одного шага/ Ярмоленко и Карпанов отжигают

Что построит китайская CITIC Group

Важно, что наши отношения с Китаем имеют не только политическое развитие, но и весьма реальное экономическое. В субботу Президент провел переговоры с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Для информации – активы CITIC Group оцениваются в размере около триллиона долларов. Государственный концерн входит в топ-500 крупнейших компаний мира и с ним в Беларуси уже реализовано несколько крупных проектов, например, таких как автомобильный завод Geely.

Александр Лукашенко отметил: «Вы за свои инвестиции и за то, что пришли в Беларусь, можете не беспокоиться. Ваша качественная, ответственная работа по договору – это полная гарантия моей поддержки деятельности здесь, в Беларуси…». Важно, что китайские объемы инвестирования в нашу экономику, кроме всего прочего, развивают местную инфраструктуру и открывают тысячи высокооплачиваемых рабочих мест для соотечественников.

Путешествие начинается с одного шага

Еще ранее высказывался относительно 30-дневного «безвиза» для граждан 80 стран. В воскресенье председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый отметил, что это не панацея, а лишь шаг со стороны государства. Например, ждет согласования документ об отсутствии регистрации до 10 дней. Многие признают, что у нас недостаточно современных образовательных систем и механизмов для сервиса, не самая высокая квалификация у менеджеров туристических компаний, водителей, полевых инструкторов, аниматоров, сотрудников ресторанов и гостиниц. Туристические компании инициируют объединение двух безвизовых регионов – Гродно и Бреста. Это позволило бы прибалтийским, скандинавским, польским и западноевропейским туристам заезжать в Брест и выезжать из Беларуси через Гродно. Не всем удобно место въезда и выезда Минский аэропорт. Да и монополизм «Белавия» с высокой стоимостью билетов не сильно радует туристическую отрасль. Понятное дело, что никто такие позиции не сдаёт, но видимо, нужна воля свыше, чтобы в Беларуси появились лоукосты с приемлемыми ценами за билеты. А то ведь уже даже не шёпотом все называют аэропорт в Вильнюсе Минск-2, в Каунасе Минск-3, а в Варшаве Минск-4.

Опять трагедии на дорогах

Наверное, аномальная жара, резкие перепады погоды, наша собственная беспечность заставляла все выходные и этот понедельник вздрагивать, открывая ленту новостей Яндекс. Только заголовки чего стоят: «Под Оршей опрокинулся рейсовый автобус», «В Мядельском районе Volkswagen врезался в дерево», «После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах», «В Бресте Renault сбил на пешеходном переходе 21-летнюю девушку», «В Ивацевичском районе опрокинулся BMW. Пострадали 19-летняя девушка и 23-летний парень», «ДТП со смертельным исходом недалеко от спорткомплекса «Раубичи», «В Вилейском районе насмерть разбился мотоциклист», «В Ивацевичском районе BMW вылетел в кювет и опрокинулся»… И это далеко не весь перечень трех дней. Сейчас не зима и не гололед, сейчас лето, сухие дороги и светло допоздна! Берегите себя и своих близких!

Ярмоленко и Карпанов отжигают

В начале июля группа «Дрозды», YouTube-блогер Ксения Левчик и народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко снялись в совместном рекламном клипе на песню «Это любовь». А несколько дней назад появилось видео о том, как создавался ролик. Бэкстейдж со съёмок вызвал не меньший интерес у зрителей. Там показывается работа с техникой, смешные моменты, особенности марш-броска Ярмоленко и акробатики Карпанова.

Оригинал видеоклипа и больше информации о том, как снимали ролик, вы можете увидеть и прочитать здесь.

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Д.П.