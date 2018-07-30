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Нелегальная торговля в Минске: за 2018 рейды выявили почти 50 продаж без госрегистрации

30 июля 2018 11:23
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Новости Беларуси. Рейды по местам уличной торговли: в Минске в 2018 году в результате проверок выявлены почти полсотни фактов продаж без госрегистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальная торговля в Минске: за 2018 рейды выявили почти 50 продаж без госрегистрации-1

Излюбленные места продавцов-нарушителей – подземные переходы и выезды из города. Прямо с земли продают все: от фруктов, овощей и мяса до одежды и украшений. Контролируют хозяев нелегальных точек проверяющие инстанции.

Нелегальная торговля в Минске: за 2018 рейды выявили почти 50 продаж без госрегистрации-4

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску:
По результатам данных проверок 12-ти физическим лицам были вручены 12 уведомлений об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности, предъявлен единый налог. Также было изъято до 12 единиц транспортных средств, арестованы товарно-материальные ценности, которые были незаконно использованы при осуществлении данной деятельности.

По результатам рассмотрения в отношении данных лиц будет вынесено административное постановление и предъявлен штраф. По решению суда будут конфискованы либо не конфискованы доход и товарно-материальные ценности.

Нелегальная торговля в Минске: за 2018 рейды выявили почти 50 продаж без госрегистрации-7

Проверят специалисты законность продаж арбузов и дынь. Сейчас начинается самый сезон торговли бахчевыми культурами. Рейды будут проводить налоговые и правоохранительные органы.

# Торговля в Беларуси # общество # Андрей Соболевский # Фотофакт

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