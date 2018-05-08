Как китайские инвестиции будут работать на развитие белорусской экономики? Александр Лукашенко встретился с руководством CITIC Group

Новости Беларуси. Портфель белорусско-китайских проектов может расшириться. 8 мая об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с руководством корпорации CITIC Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация от инвестиционного гиганта сейчас находится в нашей стране.

Речь шла и о тех проектах, которые уже реализованы, и о перспективах двусторонних отношений. Президент, в частности, отметил важный момент – китайские деловые круги переходят от простого кредитования к прямому инвестированию. Что это значит? Прежде всего то, что китайский фактор начинает работать на развитие белорусской экономики. В Беларуси с участием CITIC Group уже запущен ряд проектов. Это строительство трех цементных производств, завода «Белджи», модернизация Оршанского льнокомбината, возведение многофункционального комплекса в Минске.

Ещё один новый резидент. 34-й, перспективный. Как раз такие крупномасштабные проекты в «Великом камне» нужны. А ещё ставку делаем на инновационную высокотехнологичную направленность. Китайско-белорусский индустриальный парк уже не раз называли «жемчужиной» экономического пояса Шёлкового пути.

К 2020 году задачи грандиозные – создать не менее 6 с половиной тысяч рабочих мест, число резидентов должно возрасти до 100. Именно «Великий камень» – стратегический и самый масштабный проект двустороннего сотрудничества. Китайских компаний здесь зарегистрировано больше половины. И в такой площадке для инвесторов Беларусь, конечно же, заинтересована.

Всего же за последние 12 лет в экономику нашей страны из Китая привлечено инвестиций на сумму более 2 миллиардов долларов, в том числе прямых – примерно 780 миллионов. О двусторонней дружбе Синеокой и Поднебесной во Дворце Независимости 8 мая было сказано немало. С визитом в нашей стране – делегация корпорации CITIC Group.

Уже не один год корпорация входит в 500 крупнейших в мире. В международном рейтинге на 156-й позиции. В её составе более 40 дочерних компаний и банков. Общий объём активов превысил 900 миллиардов долларов. Корпорацию хорошо знают в мире. Метро в Тегеране, скоростная дорога в Алжире, промышленные и инфраструктурные объекты в Латинской Америке, Африке, Азии. «Очень хорошо, что мы перешли к прямому инвестированию»: Александр Лукашенко встретился с главой CITIC Group

В Беларуси проекты свои. Строительство «под ключ» трёх цементных заводов, запуск «Белджи», в 2016 компания приступила к модернизации Оршанского льнокомбината.

Ван Цзюн в компании не одно десятилетие. Долгое время проработал в Шанхае, был заместителем генерального директора CITIC Group. С 2013 – глава корпорации. С Александром Лукашенко уже встречался. К примеру, в рамках саммита «Один пояс и один путь».

Ван Цзюн, заместитель председателя правления, глава корпорации CITIC Group:

Мы готовы сотрудничать в новых сферах. Это глубокая переработка сельхозпродукции, оказание финансовых услуг. Мы видим перспективы в дальнейшем развитии бизнеса на территории Беларуси. Я считаю, что за счёт этих экономических проектов мы можем укрепить нашу дружбу.

Сегодня Китай для Беларуси – хороший друг и партнёр. И сотрудничество постоянно развивается. Только за первые месяцы 2018 года экспорт белорусских товаров в эту страну вырос. Калийные удобрения, лён, синтетические нити. За январь-февраль на 12% выросли поставки продовольствия.

В Поднебесной по достоинству оценили вкус нашего шоколада, печенья, молока. Одним словом, цифры товарооборота из года в год растут. В то же время наша страна заинтересована в продолжении сотрудничества с одним из влиятельнейших игроков мирового финансового рынка – компанией CITIC Group.

А вот это, кстати, и есть тот самый перспективный совместный проект. Отечественного холдинга «Амкодор» и китайской компании. Закладка капсулы символизирует начало строительства завода по производству специальных машин. «Амкодор» – признанный лидер. Всего предприятия холдинга выпускают до 7 сотен видов самой разной продукции. Инвестпроект в Колодищах – уникальный. 230 миллионов долларов готова инвестировать китайская корпорация в новое производство под Минском

Аналогов такому производству нет на просторах СНГ. По полному циклу здесь будут выпускать фронтальные и универсальные погрузчики, готовые машинокомплекты. Около 6 тысяч единиц ежегодно. 11 спецмашин для нового производства уже спроектировано, ещё 20 – в чертежах. Старт производства запланирован на 2020 год. Планируемая стоимость – 230 миллионов долларов.