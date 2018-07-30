«Это сложный технически вид спорта». Рассказываем, как записаться в парусную школу

Новости Беларуси. В парусной школе под Минском тренируется более сотни человек, рассказали в программе «Центральный регион». Набора под определённые возрастные группы как такового и нет. Формируются по принципу: все новички – равны.

В поисках новых юных талантов тренеры отправляются в начальные школы. Однако в последнее время гораздо лучше работает, так называемое, «сарафанное» радио.

С одного учебного заведения можно по-настоящему заинтересовать 5-7 человек, но после года тренировок продолжают заниматься максимум двое.

Екатерина Левчук, тренер-преподаватель СДЮШОР парусного спорта:

Набор идет с 8 лет. Именно у нас в стране.

Если брать зарубежье, та же Польша – они деток набирают с 6 лет. Все индивидуально: есть дети, которые и в 6-7 лет могут показывать хорошие результаты, а есть дети, которые придут в 9-10 лет, но у них столько энергии, что они не смогут усидеть в лодке, им нужно движение. И, возможно, для них этот вид спорта не подойдет.

Людям кажется, что они просто выходят на воду и катаются на лодках.