«Очень хорошо, что мы перешли к прямому инвестированию»: Александр Лукашенко встретился с главой CITIC Group

В нашей стране с визитом делегация корпорации «СИТИК Групп». Александр Лукашенко поблагодарил гостей за те проекты, которые были реализованы в нашей стране и отметил важность перехода от простого кредитования по отдельным направлениям к прямому инвестированию в те или иные объекты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы частый гость у нас, но встреча сегодня особая. Встреча в канун Дня Победы. Очень знаю, как вы трепетно относитесь к победе китайского народа над империализмом. Вы цените итоги Второй мировой войны и тот вклад, который советский народ внес в разгром нацизма.

Я как-то будучи в Китае произнес фразу, которая, честно говоря, мне нравится до сих пор, учитывая то, что многие тут хотят Победу нашу принизить. Сказать о том, что не мы победили в этой войне, и чуть ли не войны не было. Я сказал, что пока полуторамиллиардный китайский народ помнит о победе, об итогах Второй мировой войны, до тех пор никому не удастся закрыть глаза на итоги этой победы. Потому что вы тогда потеряли больше, чем весь Советский Союз за эту войну. Вы больше 30 миллионов человек потеряли в той страшной войне, в борьбе с империализмом.

Я хочу вас, господин Ван, поблагодарить за те проекты, которые вы реализовываете в Беларуси. Очень хорошо, что мы перешли от простого кредитования по отдельным направлениям к прямому инвестированию в те или иные объекты. Это говорит о том, что и Китай, и вы заинтересованы работать с Беларусью. Что вы не просто рассчитываете на нас, но и верите в то, что построенные здесь китайскими руками объекты всегда будут объектами собственности и китайских компаний, и белорусских, с которыми вы работаете. Мы готовы, гарантировали и всегда будем гарантировать вашу собственность на белорусской земле.