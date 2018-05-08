«Очень хорошо, что мы перешли к прямому инвестированию»: Александр Лукашенко встретился с главой CITIC Group

Новости Беларуси. Перспективы двусторонних отношений Беларуси и Китая, а также наше инвестиционное сотрудничество обсуждали 8 мая во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране с визитом делегация корпорации «СИТИК Групп». Александр Лукашенко поблагодарил гостей за те проекты, которые были реализованы в нашей стране и отметил важность перехода от простого кредитования по отдельным направлениям к прямому инвестированию в те или иные объекты.
В Беларуси с участием CITIC Group уже запущен ряд проектов. Это строительство трех цементных заводов, автомобильного производства «БелДжи», модернизация Оршанского льнокомбината, возведение многофункционального комплекса на проспекте Победителей в столице. С Министерством финансов пару лет назад был создан совместный инвестиционный фонд.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы частый гость у нас, но встреча сегодня особая. Встреча в канун Дня Победы. Очень знаю, как вы трепетно относитесь к победе китайского народа над империализмом. Вы цените итоги Второй мировой войны и тот вклад, который советский народ внес в разгром нацизма.
Я как-то будучи в Китае произнес фразу, которая, честно говоря, мне нравится до сих пор, учитывая то, что многие тут хотят Победу нашу принизить. Сказать о том, что не мы победили в этой войне, и чуть ли не войны не было. Я сказал, что пока полуторамиллиардный китайский народ помнит о победе, об итогах Второй мировой войны, до тех пор никому не удастся закрыть глаза на итоги этой победы. Потому что вы тогда потеряли больше, чем весь Советский Союз за эту войну. Вы больше 30 миллионов человек потеряли в той страшной войне, в борьбе с империализмом.
Я хочу вас, господин Ван, поблагодарить за те проекты, которые вы реализовываете в Беларуси. Очень хорошо, что мы перешли от простого кредитования по отдельным направлениям к прямому инвестированию в те или иные объекты. Это говорит о том, что и Китай, и вы заинтересованы работать с Беларусью. Что вы не просто рассчитываете на нас, но и верите в то, что построенные здесь китайскими руками объекты всегда будут объектами собственности и китайских компаний, и белорусских, с которыми вы работаете. Мы готовы, гарантировали и всегда будем гарантировать вашу собственность на белорусской земле.
Ван Цзюн, заместитель председателя правления, глава корпорации «Ситик Групп»:
Это моя вторая поездка в Беларусь. Меня очень радует, что вы нашли время для нашей встречи. В первую очередь я хотел бы рассказать про наши важные проекты – строительство завода «БелДжи» и модернизацию Оршанского льнокомбината. Мы в течение года завершили все работы и получили положительные оценки от партнеров. Я считаю, что такие хорошие результаты были бы невозможны без поддержки с вашей стороны, поддержки правительства и наших партнеров.
Сегодня корпорация CITIC Group – один из влиятельнейших игроков мирового финансового рынка, который заинтересован в продолжении сотрудничества с нашей страной. Корпорация стабильно входит в 500 крупнейших на планете. В ее составе более 40 дочерних компаний, банков и предприятий, а общий объем активов превышает 900 миллиардов долларов.