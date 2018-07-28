Модернизация «Гродно Азот» и поставка оборудования на «Славкалий»: председатель правления CITIC Group поделился планами проектов в Беларуси

Минск и Пекин обсуждают новые инвестиционные проекты. Сегодня во Дворце Независимости состоялись переговоры Александра Лукашенко с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот китайский концерн входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Сегодня глава государства заверил главу правления CITIC Group, что инвестиции корпорации в белорусскую экономику дадут свои результаты.

Чан Чжэньмин, председатель правления китайской корпорации CITIC Group:

В работе у нас сегодня сразу несколько проектов. Мы ведем подготовку к участию в тендере по модернизации «Гродно Азот», также ведем переговоры по поставке нашего оборудования для «Славкалия». Плюс к этому сегодня на встрече Александр Лукашенко дал нам поручение: в дальнейшем расширить сферы сотрудничества.

Между Китаем и Беларусью наблюдаем всепогодные партнерские отношения. В течение последних двух дней мы вели продуктивные переговоры с нашими белорусскими партнерами. Мы считаем, что в Беларуси очень благоприятные условия для работы. Уверен, что есть большая взаимодополняемость между белорусским рынком и профилем нашей деятельности – не только корпорации, но и всего Китая.