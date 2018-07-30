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Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе: куда и как обратиться?

30 июля 2018 09:57
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Впереди у детворы еще целый месяц лета, свободы и времени для любимых увлечений. Но сердца родителей неспокойны, особенно тревожатся те, чьи чада пойдут в первый класс. Столичные психологи решили родителям помочь справиться с этими волнениями.  

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая отделением психологической помощи семьи и детям ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей», психолог высшей категории – Наталья Пачепко.  

Как появилась идея создать такую акцию?

Наталья Пачепко, заведующая отделением психологической помощи семьи и детям ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей», психолог высшей категории:
Идея проведения занятий для родителей и детей по школьной адаптации возникла именно для того, чтобы на ранних этапах предупредить такие последствия, которые отразятся потом на учебной деятельности и на поведении ребенка. У каждого человека есть естественные реакции на новизну, это стрессовая реакция, а у детей она возникает еще от того, как ведут себя их родители. Очень часто родители внушают детям страхи в тех ситуациях, в которых детям не знакомы вообще. Можем еще подсказать, обратить внимание родителей на тех деток, которые тяжело адаптировались к детскому саду. Если есть опыт тяжелой адаптации, осложненной заболеваниями, какими-то поведенческими проблемами, то, скорее всего, высока вероятность того, что это повторится и в школе. 

Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе: куда и как обратиться? -1

Кого больше «лечить»: родителей или детей? 

Наталья Пачепко:  
Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что родителей. На этом этапе младшего школьного возраста самое большое влияние на детей имеют взрослые люди, которые находятся рядом, эмоционально значимые взрослые люди, мнение которых воспринимается ребенком полностью, дословно и некритично.  

Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе: куда и как обратиться? -4

Какие страхи больше одолевают родителей?

Наталья Пачепко: 
Чаще всего – это несоответствие какому-то стандарту, каким-то требованиям и родителей, и детей. Это этап выпуска чада в большую жизнь: как его оценят, как оценят вклад взрослых родителей в этого ребенка. Это очень сложный этап. 

Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе: куда и как обратиться? -7

Как часто проводят такие консультации? Есть ли уже обратная связь с родителями, которые оставляют отзывы, может, благодарят? 

Наталья Пачепко: 
Акция «В школу с улыбкой» проводится в течение августа и сентября целенаправленно, привлекая внимание родителей к этой проблеме. Но по любым проблемам: детско-родительских отношений, школьной успеваемостью или другим каким-то проблемам, можно обращаться в наш центр в любое удобное для вас время. Мы всегда рады вас видеть!  

Наш центр существует уже больше 15 лет и работа с такими проблемами у нас бывает очень часто.

Акция «В школу с улыбкой» идет уже не первый год и желающих попасть в наши группы много, и отзывы самые лучшие. Наши мамы, которые по-новому открывают своих детей, всегда нам очень благодарны.  

Записывать на консультации к нашим психологам нужно по телефону. Можно записываться с 8 утра до 8 вечера, наши специалисты выслушают проблему, предложит максимально удобное для него время.

Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе: куда и как обратиться? -10

Как проводятся консультации для детей? 

Наталья Пачепко: 
Мы владеем большим арсеналом техник, методик и стараемся развивать в себе, конечно же, индивидуальные, такие эмоциональные способности для того, чтобы расположить к себе ребенка. И умение с ним играть, разговаривать, интересоваться его какими-то проблемами. Это располагает однозначно. Всегда обстановка на наших консультациях свободная, без каких-то жестких правил, оценок. Дети любят ходить к нашим психологам и зачастую не хотят уходить.  

Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе: куда и как обратиться? -13

# Консультация психолога # общество # Наталья Пачепко # Фотофакт

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