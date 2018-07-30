Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе: куда и как обратиться?

Впереди у детворы еще целый месяц лета, свободы и времени для любимых увлечений. Но сердца родителей неспокойны, особенно тревожатся те, чьи чада пойдут в первый класс. Столичные психологи решили родителям помочь справиться с этими волнениями. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая отделением психологической помощи семьи и детям ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей», психолог высшей категории – Наталья Пачепко. Как появилась идея создать такую акцию? Наталья Пачепко, заведующая отделением психологической помощи семьи и детям ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей», психолог высшей категории:

Идея проведения занятий для родителей и детей по школьной адаптации возникла именно для того, чтобы на ранних этапах предупредить такие последствия, которые отразятся потом на учебной деятельности и на поведении ребенка. У каждого человека есть естественные реакции на новизну, это стрессовая реакция, а у детей она возникает еще от того, как ведут себя их родители. Очень часто родители внушают детям страхи в тех ситуациях, в которых детям не знакомы вообще. Можем еще подсказать, обратить внимание родителей на тех деток, которые тяжело адаптировались к детскому саду. Если есть опыт тяжелой адаптации, осложненной заболеваниями, какими-то поведенческими проблемами, то, скорее всего, высока вероятность того, что это повторится и в школе.

Кого больше «лечить»: родителей или детей? Наталья Пачепко:

Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что родителей. На этом этапе младшего школьного возраста самое большое влияние на детей имеют взрослые люди, которые находятся рядом, эмоционально значимые взрослые люди, мнение которых воспринимается ребенком полностью, дословно и некритично.

Какие страхи больше одолевают родителей? Наталья Пачепко:

Чаще всего – это несоответствие какому-то стандарту, каким-то требованиям и родителей, и детей. Это этап выпуска чада в большую жизнь: как его оценят, как оценят вклад взрослых родителей в этого ребенка. Это очень сложный этап.

Как часто проводят такие консультации? Есть ли уже обратная связь с родителями, которые оставляют отзывы, может, благодарят? Наталья Пачепко:

Акция «В школу с улыбкой» проводится в течение августа и сентября целенаправленно, привлекая внимание родителей к этой проблеме. Но по любым проблемам: детско-родительских отношений, школьной успеваемостью или другим каким-то проблемам, можно обращаться в наш центр в любое удобное для вас время. Мы всегда рады вас видеть! Наш центр существует уже больше 15 лет и работа с такими проблемами у нас бывает очень часто. Акция «В школу с улыбкой» идет уже не первый год и желающих попасть в наши группы много, и отзывы самые лучшие. Наши мамы, которые по-новому открывают своих детей, всегда нам очень благодарны. Записывать на консультации к нашим психологам нужно по телефону. Можно записываться с 8 утра до 8 вечера, наши специалисты выслушают проблему, предложит максимально удобное для него время.