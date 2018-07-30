В Мядельском районе Volkswagen врезался в дерево. Понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. Днём 29 июля спасателям поступила информация о ДТП возле деревни Городище Мядельского района.
По сведениям Минского ОУМЧС, водитель легковушки Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево.
Прибывшие на вызов спасатели деблокировали из машины 57-летнего водителя. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.
Летом 2018 года на внешнем кольце второго километра МКАД в аварию попала Mazda.
Водителя и пассажира иномарки извлекали спасатели – подробности здесь.