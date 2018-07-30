Прямой эфир

В Мядельском районе Volkswagen врезался в дерево. Понадобилась помощь спасателей

30 июля 2018 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 29 июля спасателям поступила информация о ДТП возле деревни Городище Мядельского района.  

По сведениям Минского ОУМЧС, водитель легковушки Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево.  

В Мядельском районе Volkswagen врезался в дерево. Понадобилась помощь спасателей-1

Фото: Минское ОУМЧС  

Прибывшие на вызов спасатели деблокировали из машины 57-летнего водителя. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.  

Летом 2018 года на внешнем кольце второго километра МКАД в аварию попала Mazda. 

Водителя и пассажира иномарки извлекали спасатели – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ
29 июля 2018 17:10

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

«Мы снова приступаем к работе»: белорусский экипаж продолжает тушить лесные пожары в Латвии
28 июля 2018 12:09

«Мы снова приступаем к работе»: белорусский экипаж продолжает тушить лесные пожары в Латвии

«Газель» протаранила троллейбус в Минске: пострадала 12-летняя девочка
27 июля 2018 18:47

«Газель» протаранила троллейбус в Минске: пострадала 12-летняя девочка