Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью Медиакорпорации Китая

(Обновлено 13:14)

Глава государства Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, во Дворце Независимости принимает гостей из КНР. Президент дал интервью одному из крупнейших мировых медиаконгломератов – Медиакорпорации Китая («Си-Джи-Ти »). Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Беседа Главы государства с журналисткой Цзо Юнь проходила в зимнем саду Дворца Независимости. Сообщается, что интервью проходит в преддверии масштабных мероприятий, которые готовится принимать Китай. Речь идет о саммите ШОС и параде Победы. В Пекин на мероприятия в числе мировых лидеров приглашен и Президент Беларуси Александр Лукашенко.