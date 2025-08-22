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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью Медиакорпорации Китая

22 августа 2025 08:33
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью Медиакорпорации Китая-0

(Обновлено 13:14)

Глава государства Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, во Дворце Независимости принимает гостей из КНР. Президент дал интервью одному из крупнейших мировых медиаконгломератов – Медиакорпорации Китая («Си-Джи-Ти »). Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Беседа Главы государства с журналисткой Цзо Юнь проходила в зимнем саду Дворца Независимости. Сообщается, что интервью проходит в преддверии масштабных мероприятий, которые готовится принимать Китай. Речь идет о саммите ШОС и параде Победы. В Пекин на мероприятия в числе мировых лидеров приглашен и Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

# Александр Лукашенко

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