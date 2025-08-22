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Действия испанских властей в борьбе с пожарами вызвали масштабные акции протеста

22 августа 2025 07:49
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Масштабные лесные пожары в Испании стали причиной социального взрыва. Сотни тысяч людей вышли на улицы, возмущенные действиями правительства. Масштабные акции протеста захлестнули весь северный регион Галисия, который сейчас уничтожается огнем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действия испанских властей в борьбе с пожарами вызвали масштабные акции протеста-2

Протестующие требовали ввести чрезвычайное положение, отставки местного правительства за его некомпетентность и бессилие, организовать борьбу с пожарами, которыми охвачены сотни тысяч гектаров. Жертвами стихии стали уже четыре человека. К демонстрантам присоединилась и министр труда Испании. Ее возмущение вызвала непрофессиональная организация работы экстренных служб в регионе. 

Действия испанских властей в борьбе с пожарами вызвали масштабные акции протеста-4

Иоланда Диас, министр труда Испании:
Нам нужна политика противопожарной безопасности круглый год. Мы благодарим наших спасателей и их иностранных коллег, которые рискуют жизнью, борясь с огнем. Но они не могут быть беззащитны. Им нужны постоянные контракты, хороший отдых, так как они усердно работают. Но они лишены этого, потому что пожарные службы в Галисии, в Кастилии и Леоне находятся в частных руках. Это настоящее преступление.

Испания сейчас переживает один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров. По предварительным оценкам, их площадь достигла почти полмиллиона гектаров. Такого не было последние 20 лет. 

# Испания # Протесты # Пожары # Протесты в Испании

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