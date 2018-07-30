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К экспериментальному лечению болезни Паркинсона приступают в Японии

30 июля 2018 09:19
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Новости Японии. Японские ученые готовятся приступить к экспериментальному лечению болезни Паркинсона. Пациентам, страдающим от этого заболевания, в мозг будут пересаживать ткани из индуцированных стволовых клеток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К экспериментальному лечению болезни Паркинсона приступают в Японии-1

Сколько человек примут участие в эксперименте, пока не сообщается. Испытания данного метода проводились на обезьянах. Возникновение опухолей за несколько лет зафиксировано не было, а состояние приматов заметно улучшилось.

К экспериментальному лечению болезни Паркинсона приступают в Японии-4

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое заболевание, которое сопровождается дрожательным параличом и снижением двигательной активности. Лечению до сих пор не поддается.

# Медицина # Фотофакт

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