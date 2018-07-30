К экспериментальному лечению болезни Паркинсона приступают в Японии

Новости Японии. Японские ученые готовятся приступить к экспериментальному лечению болезни Паркинсона. Пациентам, страдающим от этого заболевания, в мозг будут пересаживать ткани из индуцированных стволовых клеток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько человек примут участие в эксперименте, пока не сообщается. Испытания данного метода проводились на обезьянах. Возникновение опухолей за несколько лет зафиксировано не было, а состояние приматов заметно улучшилось.