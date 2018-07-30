В Витебской области сотрудники милиции предотвратили заказное убийство

Новости Беларуси. Сотрудники витебской милиции предотвратили заказное убийство и задержали заказчика.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, смерти 21-летней девушки желал 51-летний гражданин Армении, который проживает в городском посёлке Богушевск Сенненского района по виду на жительство.

Злоумышленник действовал активно и привлёк внимание правоохранителей ещё весной 2018 года. За убийство односельчанки заказчик предлагал тысячу долларов.

В ходе разработки поступившей информации милиционеры выяснили, что годом ранее правонарушитель потерял в ДТП 16-летнего сына.

В той аварии машиной Ford Focus управляла односельчанка подозреваемого. Ford на полной скорости врезался в «Ниву», за рулём которой находился 75-летний мужчина. В происшествии 17-летняя пассажирка и 16-летний пассажир Ford получили несовместимые с жизнью травмы.

Водитель Ford была признана виновной, суд назначил ей пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении в Гомельской области.

Однако этого отцу погибшего молодого человека показалось недостаточно. Чтобы отомстить, гражданин начал поиски исполнителя заказного убийства. Правоохранители выяснили, что одним из людей, к которым обращался злоумышленник, является проживающий в РФ 39-летний белорус. Дальнейшую реализацию плана правонарушителя контролировали оперативники.

В целях предосторожности заказчик обсуждал все детали преступления только при личных встречах. Отмечается, что гражданин Армении требовал для цели мучительную смерть. В качестве доказательства выполнения заказа «киллер» предоставил злоумышленнику фото жертвы с отчленением конечности. Снимок был изменён в программе фотомонтажа.

Заказчика задержали после того, как он полностью обговорил условия оплаты выполненной работы. Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён в витебский ИВС.

Несколько лет назад в Речице мужчина заказал убийство собственной жены.