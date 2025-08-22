В Дзержинске стартует ХVIII Республиканский экологический форум

Открытие Юцковского родника после благоустройства станет главным событием на экологическом форуме в Дзержинске. Он начинается сегодня, 22 августа, с участием около 400 представителей природоохранной службы Беларуси, научного и экспертного сообщества, учреждений образования, деловых кругов и общественности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум обещает стать ярким событием в жизни города, объединив экологическую повестку с насыщенной культурной программой. Состоятся разноплановые диалоговые площадки, где обсудят ряд тем, в числе которых проблемы и перспективы развития минерально-сырьевой базы страны, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. Коснутся участники дискуссий вопросов, касающихся изменения климата с учетом подготовки проекта Национального плана действий в области адаптации до 2040 года.