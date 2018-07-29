Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии

Новости Беларуси. Почему туристический бренд важен для нас самих? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого. Юлия Огнева, СТВ:

Насколько важно создание туристического бренда?

Филипп Гулый, председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:

Бренд важен очень. Но, на мой взгляд (выскажу субъективное мнение), бренд важен для нас, для белорусов. То есть этот значок, этот слоган должны любить мы. Благодаря нашим естественным василькам, узорам семантическим, которые есть и на государственном флаге, и на вышиванке. Мы его уже любим, ведь все носят эту символику.