В Ивацевичском районе опрокинулся BMW. Пострадали 19-летняя девушка и 23-летний парень

Новости Беларуси. Вечером 28 июля в Ивацевичском районе перевернулся автомобиль. Травмы получили два пассажира.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в субботу BMW 316i, за рулём которого находился 18-летний житель Барановичей, двигался по трассе Брест – Минск – граница России.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Возле деревни Чемелы автомобиль оказался за пределами проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали два пассажира, которые сидели на заднем сиденье. 19-летняя девушка и 23-летний парень госпитализированы. Отмечается, что пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Проводится проверка.
Летом 2018 года в Лунинецком районе перевернулся автомобиль.
Внутри находились мать, дочь и котёнок – подробнее здесь.