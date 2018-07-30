В Ивацевичском районе опрокинулся BMW. Пострадали 19-летняя девушка и 23-летний парень

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в субботу BMW 316i, за рулём которого находился 18-летний житель Барановичей, двигался по трассе Брест – Минск – граница России.

Возле деревни Чемелы автомобиль оказался за пределами проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали два пассажира, которые сидели на заднем сиденье. 19-летняя девушка и 23-летний парень госпитализированы. Отмечается, что пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Проводится проверка.

Летом 2018 года в Лунинецком районе перевернулся автомобиль.