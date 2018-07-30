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В Ивацевичском районе опрокинулся BMW. Пострадали 19-летняя девушка и 23-летний парень

30 июля 2018 09:05
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Новости Беларуси. Вечером 28 июля в Ивацевичском районе перевернулся автомобиль. Травмы получили два пассажира.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в субботу BMW 316i, за рулём которого находился 18-летний житель Барановичей, двигался по трассе Брест – Минск – граница России.  

В Ивацевичском районе опрокинулся BMW. Пострадали 19-летняя девушка и 23-летний парень-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Возле деревни Чемелы автомобиль оказался за пределами проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали два пассажира, которые сидели на заднем сиденье. 19-летняя девушка и 23-летний парень госпитализированы. Отмечается, что пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года в Лунинецком районе перевернулся автомобиль. 

Внутри находились мать, дочь и котёнок – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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