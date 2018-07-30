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После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах

30 июля 2018 07:33
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Новости России. Более 10 человек остаются в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах-1

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, за жизни остальных опасений нет.

После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах-4

В Домодедовском районе опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва–Ижевск. В салоне ехали артисты удмуртского народного ансамбля песни и пляски, включая четверых детей, а также два водителя. В результате ДТП никто не погиб. 

# Авария в России # Фотофакт

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