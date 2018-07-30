После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах

Новости России. Более 10 человек остаются в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Более 10 человек остаются в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, за жизни остальных опасений нет.
В Домодедовском районе опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва–Ижевск. В салоне ехали артисты удмуртского народного ансамбля песни и пляски, включая четверых детей, а также два водителя. В результате ДТП никто не погиб.