После ДТП в Домодедовском районе более 10 человек остаются в больницах

Новости России. Более 10 человек остаются в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, за жизни остальных опасений нет.