Как минимум 18 человек стали жертвами двух крупных терактов в Колумбии

Как минимум 18 человек стали жертвами двух крупных терактов, произошедших в разных районах Колумбии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере страны неизвестные сбили вертолет, вывозивший полицейских после операции по уничтожению плантаций коки. Погибли 12 человек. Спустя несколько часов в городе Кали на западе страны на оживленной улице взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. В результате убиты шесть человек, еще более 30 получили ранения. Власти возложили ответственность за нападение на крупнейший действующий наркокартель страны.