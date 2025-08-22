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Как минимум 18 человек стали жертвами двух крупных терактов в Колумбии

22 августа 2025 08:02
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Как минимум 18 человек стали жертвами двух крупных терактов, произошедших в разных районах Колумбии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 18 человек стали жертвами двух крупных терактов в Колумбии-2

На севере страны неизвестные сбили вертолет, вывозивший полицейских после операции по уничтожению плантаций коки. Погибли 12 человек. Спустя несколько часов в городе Кали на западе страны на оживленной улице взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. В результате убиты шесть человек, еще более 30 получили ранения. Власти возложили ответственность за нападение на крупнейший действующий наркокартель страны.

# Теракт # Колумбия

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