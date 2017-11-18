«Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась»: как Александр Лукашенко открыл завод Geely

Нажав красную кнопку, Президент дает зеленый цвет первой серийной легковушке, «зробленай у Беларусi». Мы в клубе и космических, и молочных держав. А теперь попали в пять десятков производителей легковых автомобилей.

По феншую синий – цвет исполнения желания. Именно под корпоративным цветом моря корпорации из Поднебесной исполнилась голубая мечта белорусского лидера – создан народный автомобиль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась. Я видел его как автомобиль народный. И когда-то я об этом сказал. Но нашими оппонентами, болтунами, откровенно говоря, я был высмеян во всех СМИ. И это меня укрепило в том, что мы все-таки сделаем свой автомобиль. Сказано – сделано. Это по-мужски. А еще по-мужски помогать друзьям. Выпустить свой флагманский кроссовер нам помог один из лучших друзей нашего Президента – Си Цзиньпин.

Михаил Ковалев, экономический обозреватель, декан экономического факультета Белгосуниверситета:

Первопричина особых отношений небольшой Беларуси и гигантского Китая – это особые отношения наших лидеров. Наш Президент прозорливо увидел изменения в мировых лидерах.

Как на мировом рынке автомобилей Германию и США обогнал Китай (на счету производителей из Поднебесной каждая третья машина в мире), так и в Беларуси вместо отверточной сборки крупных узлов – автоматизированное производство. Сейчас за месяц способны собрать больше чем раньше за весь год. В перспективе выпуск еще двух моделей. Например, только в этом цеху – 26 роботов. А всего здесь 60 современных производственных объектов.

Пусть быстро, но качественно. К самому слабому месту современного мирового автопрома – качеству кузова – подходят по-белорусски качественно. Антикоррозийное и восковое покрытие даже скрытых полостей. Сначала Президенту рассказывают, как делают кроссовер, а затем показывают, что выходит с конвейера.

Белорусский лидер – роста немаленького. Главе государства комфортно в новом автомобиле. А каждому белорусу будет надежно. И по безопасности личной (краш-тесты показали), и в условиях суровых зим. Для этого под Борисовом потрудился швед Питер Хорбери.

Автомодельер, преобразивший прямоугольники Volvo в грациозные машины, создал интерьер и белорусскому автомобильному флагману – Аtlas. Название – в честь мифического греческого титана. Но в Беларуси ведь хорошо знают, что не боги-то горшки обжигают. Поэтому поручение Президента – создать свое конструкторское бюро. А в отечественной локализации достичь 50%. Сейчас пока 30%. У нас один автомобиль с конвейера сходит за 12 минут, а в Китае – в шесть быстрее. Такая же оперативность возможна и на белорусском производстве. Только был бы спрос. Современный мир напоминает даже не производственный, а маркетинговый конвейер. И для производителей, и для каждого человека. Об этом Александр Лукашенко прямо говорил с людьми. Повторяя и подчеркивая и как человек, и как президент.

Александр Лукашенко:

Произвести – не проблема, главное – продать. Рынок перенасыщен. Конкуренция очень сильная. Нигде, ни в одной стране мира правительство и особенно президент (это, конечно, моя работа) не уделяют столько внимания трудоустройству граждан, как в Беларуси. Могу голову класть на любую плаху. Я хочу, чтобы вы и ваши дети остались здесь. Это ваша земля, вы к ней привыкли. Это моя политика. Это уже совмем другая жизнь. Вы видите, она стала более интенсивной, бешеной, если хотите. Кстати, местная молодежь уже готова к конкуренции. В Борисовском колледже всплеск интереса к учебе. Все хотят попасть на «БелДжи». К декабрю зарплата должна достичь 1000 рублей, а к 2020 году штат увеличат в три раза. Цель – полторы тысячи сотрудников.

Никита Колодник, практикант:

Завод недалеко от дома. Удобно. Тут может быть будущее рабочее место. У «Атласа» неслучайно что-то общее с географией – географией поставок. Она должна стать обширной. Рынок – ЕАЭС. Но прежде внутренний спрос. Как водитель Александр Лукашенко оценил автомобиль. Как Президент дал поручение создать приемлемый финансовый инструмент для его продвижения. Начнут с чиновников.

Александр Лукашенко:

Когда вы произведете этот автомобиль, сядете в него и будете перемещаться, это будет самая большая реклама. Как я. Я уже запретил по вертикали всем госслужащим покупать импортные автомобили.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района города Минска:

Отличный автомобиль. Белорусский производитель вышел на принципиально другой уровень.

А вот Президент из-под Борисов вернулся аж с двумя автомобилями. Модельным – от «БелДжи» и автомобилем будущего от китайской Geely. Вместо бензинового двигателя у него электрический ротор. Михаил Ковалев:

Быстро пройдет еще один год. Мы получим избыток атомной энергии по ночам. И ночью бы сотни тысяч белорусских электромобилей питались бы от атомной белорусской электростанции Общаясь с трудовым коллективом, а в этом и есть управленческая харизма Лукашенко, глава государства отметил: к нам едут и международные инвесторы, и мировые спортивные звезды. Жизнь показала: белорусы способны побеждать и на экспортных площадках, и на спортивных полях.