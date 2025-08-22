В Минске пройдёт концерт «Кинотеатр «Александрия». Агата Моцко рассказала, почему это событие уникальное

23 августа во Дворце Республики пройдет концерт «Кинотеатр «Александрия». Масштабный проект, который объединил шесть областных центров и сотни артистов: от молодых дарований до народных звезд.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Агата Моцко, главный режиссер концертной программы «Кинотеатр «Александрия».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Как пришла идея создать такой концерт и назвать его так?