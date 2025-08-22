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В Минске пройдёт концерт «Кинотеатр «Александрия». Агата Моцко рассказала, почему это событие уникальное

22 августа 2025 08:28
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23 августа во Дворце Республики пройдет концерт «Кинотеатр «Александрия». Масштабный проект, который объединил шесть областных центров и сотни артистов: от молодых дарований до народных звезд.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Агата Моцко, главный режиссер концертной программы «Кинотеатр «Александрия».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Как пришла идея создать такой концерт и назвать его так?

В Минске пройдёт концерт «Кинотеатр «Александрия». Агата Моцко рассказала, почему это событие уникальное -2

Агата Моцко, главный режиссер концертной программы «Кинотеатр «Александрия»:
Когда в прошлом году делала концерт в Александрии. Это же открытая площадка, там безумно красивые звезды на ночном небе. И я всегда хотела, чтобы у нас был какой-то кинотеатр под открытым небом. Это красиво, это романтично, это клевое времяпрепровождение. Я подумала, почему не назвать? И звучное имя Александрия, и кинотеатр, в котором покажут самые любимые, самые известные фильмы, споют песни. Вот так и родилась идея «Кинотеатр «Александрия». Мы его показали 5 июля в рамках республиканского праздника «Купалье». Но то, что он поедет еще по городам, областным городам в августе, мы этого точно не предполагали.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Концерт в Минске # Агата Моцко # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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