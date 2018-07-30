В Бресте Renault сбил на пешеходном переходе 21-летнюю девушку

Новости Беларуси. Утром 29 июля в Бресте молодая женщина попала под колёса Renault Kangoo. За рулём иномарки находился 26-летний местный житель.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в момент аварии 21-летняя брестчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В результате столкновения девушка получила тяжёлые травмы. Пострадавшую доставили в медучреждение.
Проводится проверка.
Летом 2018 года в Минске 75-летний таксист за рулём служебного автомобиля сбил двух человек.
Пострадавшие были госпитализированы – подробнее здесь.