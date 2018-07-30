В Бресте Renault сбил на пешеходном переходе 21-летнюю девушку

Новости Беларуси. Утром 29 июля в Бресте молодая женщина попала под колёса Renault Kangoo. За рулём иномарки находился 26-летний местный житель.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в момент аварии 21-летняя брестчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.