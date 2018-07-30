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В Бресте Renault сбил на пешеходном переходе 21-летнюю девушку

30 июля 2018 13:28
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Новости Беларуси. Утром 29 июля в Бресте молодая женщина попала под колёса Renault Kangoo. За рулём иномарки находился 26-летний местный житель.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в момент аварии 21-летняя брестчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.  

В Бресте Renault сбил на пешеходном переходе 21-летнюю девушку-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В результате столкновения девушка получила тяжёлые травмы. Пострадавшую доставили в медучреждение.  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года в Минске 75-летний таксист за рулём служебного автомобиля сбил двух человек.  

Пострадавшие были госпитализированы – подробнее здесь.  

# Авария в Бресте # происшествия

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