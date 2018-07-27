CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Новости Беларуси. Беларусь и Китай 27 июля под Минском заложили первый камень на месте еще одного высокотехнологичного производства. В проект по переработке зерна инвестируют бизнесмены одной из крупнейших компаний мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активы китайской CITIC Group оцениваются в размере около триллиона долларов. Часть полученной под Минском продукции пойдет на экспорт – в Россию, Украину, страны ЕС и Китай. Кроме того, это новые рабочие места и новое направление для развития белоруской агроотрасли. О сотрудничестве в действии – корреспондент Ольга Коршун.

Китайские бизнесмены – достаточно частые гости в Беларуси. И дело здесь не только в нашем гостеприимстве: в первую очередь укрепляют экономические связи. В деревне Уборки вскоре появится совместное высокотехнологичное предприятие.

Буквально через 3 года в деревне вырастет производство кормов и кормовых добавок. Но это еда не простая, а обогащенная незаменимыми для животных аминокислотами. Планируется, что в год здесь смогут получать около 500 тысяч тонн такого ценного корма (который, кстати, мы сейчас закупаем). В будущем наш продукт оценят не только в нашей стране, но и в России, Украине, Китае и Европейском Союзе. На месте будущего белорусско-китайского производства по переработке зерна заложили первый камень

CITIC Group входит в топ крупнейших компаний мира. В ее активах почти 1 триллион долларов. Метро в Тегеране, скоростная дорога в Алжире, жилье в Анголе и Венесуэле – возможности компании уже оценили в разных странах.

Сотрудничество активно развивается и с Беларусью. CITIC Group под ключ возвела в нашей стране 3 цементных завода. В 2015 приступила к строительству «БелДжи», а год спустя – к модернизации Оршанского льнокомбината.

Ольга Коршун, СТВ:

В 2017 году совместный товарооборот Беларуси и Китая составил более 3 миллиардов долларов. Но приоритет – прямые инвестиции в экономику. Таких вложений из года в год становится все больше. То есть бизнесмены из Поднебесной уверены, что здесь их деньги будут работать, а Беларусь – это стабильный и надежный партнер.

Чтобы китайские инвестиции «чувствовали» себя в Беларуси как дома, партнеры активно поддерживают диалог. Топ-менеджеры CITIC Group приезжали в Беларусь всего несколько месяцев назад. Александр Лукашенко тогда встречался с инвесторами – договорились не снижать темпы сотрудничества. А еще в мае дали зеленый свет строительству завода по производству машин. Этот совместный проект уже набрал скорость.

В Колодищах возвели дом для сотрудников (их на заводе больше 1300 человек). Мощности предприятия хватит, чтобы выпускать до 500 машин в месяц.

Андрей Минчик, заместитель генерального директора – технический директор «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

146 миллионов долларов мы планируем на поставку высокотехнологичного оборудования, инженерных сетей и так далее. Плановый срок строительства – 30 месяцев с начала строительства. Плановый срок окончания сейчас установлен – 2020 год.