Как открывали завод «БелДжи» в Борисовском районе. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Дан официальный старт работе завода «БелДжи». С конвейера предприятия, которое расположилось в Борисовском районе, 17 ноября сошел первый серийный легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в торжественной церемонии открытия принял глава государства, а также руководство китайской корпорации Geely. Раньше в Беларуси занимались сборкой машин под этой маркой лишь с небольшим количеством операций. Теперь же освоен полный цикл. Мощность нового производства – 60 тысяч машин в год, и в перспективе эта цифра может быть удвоена.

Взмах рукой, и действительно «поехали»! Символическое нажатие кнопки «старт» – реальный запуск серийного производства легковушек марки Geely. Производство с нуля создано всего за 2,5 года. Без личного участия Президента в проекте и добрых белорусско-китайских отношений таких скоростей не взять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я мечтал, что когда-то мы в Беларуси произведем свой автомобиль. Я видел его как народный автомобиль, и когда-то об этом сказал. Но нашими оппонентами (болтунами, откровенно говоря, даже не оппонентами) я был высмеян во всех средствах массовой информации. И это меня укрепило в том, что мы все-таки сделаем свой автомобиль – с немцами, с россиянами. Никогда не думал, что с Китайской Народной Республикой. Так случилось, что наши друзья откликнулись на мою просьбу и помогли создать нам этот прекрасный завод. Более того, еще и прокредитовали. Поэтому прежде всего я хочу сегодня сказать: моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась с помощью наших друзей их КНР и благодаря решению моего ближайшего друга, президента Китая Си Цзиньпина. Вот от всего нашего коллектива, который здесь находится, от правительства Беларуси, от белорусского народа давайте поблагодарим Си Цзиньпина за эту великую помощь.

«Джили» теперь живой символ белорусско-китайского сотрудничества. Автомобильный проект двух стран, но география его шире. Китайское авто, разработанное шведами, собранное в Беларуси для рынка ЕАЭС. Оборудование – станки и роботы из Германии, Японии, Швейцарии и Америки. Товар с высокой добавленной стоимостью плюс новые рабочие места.

Александр Лукашенко:

Уважаемые друзья, это только начало. Когда-то с этого начиналось производство МАЗов, БелАЗов, тракторов, других автомобилей и автобусов, троллейбусов, трамваев. А сегодня мы это все делаем с нуля. Но с этого начинали. Тогда было проще. Как вы уже понимаете, произвести – это не проблема, главное продать. Рынок не просто насыщен, и конкуренты рыщут здесь по Беларуси и за ее пределами, пытаясь найти хоть маленькую нишу для того, чтобы продать свой товар. Конкуренция очень сильная, и сегодня поручено правительству разработать меры, которые позволят нам хотя бы 60 тысяч автомобилей продавать на внутреннем и внешнем рынках. Это не большое количество, но 60 тысяч – это прибыльная работа и хорошая заработная плата трудового коллектива.

Благодаря шведским технологиям (Geely владеет концерном «Вольво») это еще и одни из самых безопасных машин в Поднебесной. Специалисты отмечают: китайское качество с каждой моделью все лучше. Когда-то ругали японские товары, потом корейские, а сейчас это эталон. Пора отходить от стереотипов 90-х, рекомендуют эксперты.

Александр Лукашенко:

Мои подходы вы знаете. Не дай Бог будет косяк, пеняйте сами на себя. Это будет жесточайшим образом контролироваться, чтобы автомобиль был качественный и в эксплуатации выгодный. И обслуживание будет там, где мною обозначено: только в самых возможных точках Беларуси. Я как водитель прекрасно понимаю, что надо, чтобы человек купил твой автомобиль. Гарантийный срок – нам надо выйти на пять лет. Мы уже четыре года предлагаем и 100 тысяч пробега, но надо пять лет. Пойти на это, и каждому рабочему в голову должно лечь, что надо произвести автомобиль качественно, чтобы он мог пять лет эксплуатироваться без всяких проблем. Скажу вам откровенно: я хочу, чтобы как можно больше белорусов покупали этот автомобиль. Поэтому мы будем думать, как вас поддержать.

Девиз «Джили» – «Пусть все могут позволить себе отличный автомобиль». Упор на доступность и качество сделал эти машины популярными в 50 странах мира. Именно поэтому Geely называют королем в классе бюджетных авто. Доступная цена, достойный уровень комфорта и дизайн с претензией на премиум-класс.

Александр Лукашенко:

Готовится проект указа Президента, где мы будем продавать эти автомобили в лизинг, в кредит, чтобы людям не сразу пришлось платить. Проценты с отсрочкой и так далее – это где-то 5-7 лет. Когда мы предложим людям основной комплекс услуг и что-то дополнительное еще придумаем, я думаю, белорусы на этом автомобиле будут перемещаться. Важная часть проекта – белорусская локализация запчастей. До конца 2017 года отечественных деталей должно быть не менее 30 %. Покрышки уже наши, с «Белшины». А также аккумуляторные батареи и двигатель. Но в 2018 году задача еще амбициознее – более половины деталей должны быть белорусского производства. От переднего и заднего модуля до кресел.

Евгений Горин, СТВ:

Здесь машину собирают за 12 минут. Когда завод выйдет на мощность 60 тысяч авто в год, сборка будет происходить за 4 минуты. Но и это не предел. В Китае на автоматической линии сборка от первого до последнего винтика занимает всего 80 секунд. До конца года завод выпустит чуть больше 1760 машин. Рост производства прогнозируют на 2018 (он может составить 25-35 тысяч авто). Завод может обеспечить и выпуск 120 тысяч легковушек в год, но тогда и площадь его должна увеличиться вдвое. Основный рынок сбыта – Россия.