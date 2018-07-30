Тело олимпийской чемпионки по лыжным гонкам найдено на пляже в Норвегии

Новости Норвегии. Утром 29 июля на берегу одного из островов в Норвегии неподалёку от города Арендал было обнаружено тело норвежской лыжницы Вибеке Скофтеруд.

Как сообщает NRK, местная полиция предполагает, что спортсменка погибла в результате инцидента при катании на гидроцикле. Накануне Скофтеруд пропала без вести, после чего её объявили в розыск. В воскресенье тело 38-летней лыжницы было обнаружено, полиция подтвердила её личность.

Люди, находившиеся в Арендале или вблизи острова Тромёй, говорят, что вечером 28 июля на этих территориях была плохая видимость, дожди и молнии.

Местная полиция ищет очевидцев, чтобы узнать больше информации, однако на данный момент рассматривается версия несчастного случая. По предварительным сведениям, спортсменка была одна.

Предполагается, что из-за тщательности расследование происшествия займёт несколько недель.

На прошлой неделе в Минске погибла 28-летняя белорусская футболистка.