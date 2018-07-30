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Тело олимпийской чемпионки по лыжным гонкам найдено на пляже в Норвегии

30 июля 2018 10:05
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Новости Норвегии. Утром 29 июля на берегу одного из островов в Норвегии неподалёку от города Арендал было обнаружено тело норвежской лыжницы Вибеке Скофтеруд.  

Как сообщает NRK, местная полиция предполагает, что спортсменка погибла в результате инцидента при катании на гидроцикле. Накануне Скофтеруд пропала без вести, после чего её объявили в розыск. В воскресенье тело 38-летней лыжницы было обнаружено, полиция подтвердила её личность.  

Люди, находившиеся в Арендале или вблизи острова Тромёй, говорят, что вечером 28 июля на этих территориях была плохая видимость, дожди и молнии.  

Местная полиция ищет очевидцев, чтобы узнать больше информации, однако на данный момент рассматривается версия несчастного случая. По предварительным сведениям, спортсменка была одна.  

Предполагается, что из-за тщательности расследование происшествия займёт несколько недель.  

На прошлой неделе в Минске погибла 28-летняя белорусская футболистка.  

Спортсменка утонула – здесь подробности.  

# Несчастный случай # Вибеке Скофтеруд

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